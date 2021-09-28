Гороскоп на 29 сентября для ижевчан: Львы могут положиться на свою интуицию, а Близнецов ожидает непростое утро

Что ждет ижевчан в среду? Фото: pexels.com

ОВЕН

Звезды намекают, что вы неправильно реагируете на критику со стороны родных и близких людей. Многое из того, о чем они говорят, действительно стоит исправить как можно быстрее.

ТЕЛЕЦ

Хороший день. Вы получите время для передышки, перегруппировки и нового полномасштабного наступления на имеющиеся проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ

Утром придется отдать много физических и душевных сил. Не все задачи, который на вас упадут, будут неотложными – постарайтесь проанализировать ситуацию и равномерно распределить дела.

РАК

Творческие Раки могут выйти на принципиально новый уровень. Звезды рекомендуют уделить больше внимания семье.

ЛЕВ

Сегодня вы можете полностью положиться на свою интуицию – она не обманет.

ДЕВА

День будет полон общения всех разновидностей и форматов. К вечеру вам захочется тишины, поэтому на вторую половину дня лучше ничего не планировать.

ВЕСЫ

Весы наконец выедут со серпантина на равнину. День будет максимально спокойным и энергоэффективным.

СКОРПИОН

Идеальный день, чтобы попробовать что-то новое в сфере отношений со своей второй половинкой. Не бойтесь экспериментировать!

СТРЕЛЕЦ

День довольно поступательный. Рисковать сегодня категорически не рекомендуется, а вот строить планы и претворять их в жизнь – самое время.

КОЗЕРОГ

Возникнет большое количество конфликтных ситуаций. Звезды проверят ваше умение идти на компромисс.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи будут легки на подъем и чудовищно ветрены. Звезды советуют хотя бы одной ногой встать на грешную землю.

РЫБЫ

Рыбы будут пожинать плоды своих трудов. В связи с этим настроение весь день будет просто отличное.

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