Гороскоп на 30 сентября для ижевчан: Девам не стоит полагаться на свою память, а Водолеям лучше не поддаваться осенней хандре

Что ждет ижевчан в четверг? Фото: pexels.com

ОВЕН

День будет довольно тягучим, но негатива будет немного. Звезды рекомендуют чаще отдыхать.

ТЕЛЕЦ

На работе могут буквально из ничего возникать конфликты. Звезды рекомендуют приложить все усилия для их деэскалации.

БЛИЗНЕЦЫ

Хороший день. Вы будете весьма успешны в амурных делах и общении с противоположным полом.

РАК

Раки будут гиперактивны и все успеют. На личном фронте возможны небольшие проблемы.

ЛЕВ

Львам стоит аккуратнее отнестись к любым денежным операциям. В целом, вас ожидает тихий и спокойный денек.

ДЕВА

Не полагайтесь на свою память, лучше запишите важную информацию как минимум на один носитель.

ВЕСЫ

Весов ждет великолепный день. Неожиданные открытия, яркие встречи, море позитива и куча приятных воспоминаний вам гарантированы.

СКОРПИОН

Не лучший день для риска. Сегодня крайне желательно составить четкий план действий.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы с самого утра увязнут в рутине. Потерпите до вечера – он обещает быть волшебным.

КОЗЕРОГ

День разделится на весьма печальную первую часть и восхитительную вторую. Стоит быть аккуратнее в спорах с начальством.

ВОДОЛЕЙ

Звезды советуют не поддаваться осенней хандре. Есть вероятность, что сегодня она сыграет с вами злую шутку.

РЫБЫ

День будет полон вынужденного общения с разными людьми. Звезды обещают весьма эмоциональный вечер.

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