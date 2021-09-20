Успей купить дом в поселке «Белые росы-2» с лучшим видом

Фото: jagul.ru

Продажи домов и участков в коттеджном поселке «Белые Росы-2» в селе Ягул уже стартовали! Сейчас у вас есть уникальная возможность выбрать участок с лучшим видом.

Новый коттеджный поселок «Белые росы-2» располагается в 15 минутах езды на машине от Ижевска, на живописной возвышенности, откуда открывается потрясающий вид на город и его окрестности. Рядом расположены магазины, школа, детские сады, почта и фельдшерско-акушерский пункт.

В поселке отсыпаны ровные дороги, установлена водонапорная башня, сделан водопровод с артезианской водой, завершается подведение газа в поселок. Уже обустроена безопасная детская площадка.

В новом поселке «Белые росы-2» есть участки с готовыми домами, площадью от 69 до 124 кв м. Они построены из газобетона, с утеплением, и с разным видом облицовки – кирпич или фасадная плитка. Планировка домов продумана до мелочей: уютные спальни, просторная кухня-гостиная, из которой есть выход в сад. Есть возможность обустройства 2 этажа – установлен люк с раскладной лестницей.

Дом в поселке «Белые росы-2» можно приобрести на условиях сельской ипотеки под 3% годовых. Здесь будет действовать сельская регистрация.

Записывайтесь на экскурсию в новый поселок: вы лично оцените инфраструктуру поселка, комфортабельность предлагаемых домов, увидите их планировку и выберете лучший для себя вариант.

Адрес

Офис продаж: с. Ягул, ул. Звездная, д. 31 (КП Белые Росы-2)

График работы: пн-пт 09:00-17:30, сб 09:00-15:00, вскр – выходной

Телефон: 56-36-58, 57-63-66

Сайт jagul.ru

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