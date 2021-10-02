Гороскоп на 3 октября для ижевчан: Весам не рекомендуется врать, а Тельцам - сомневаться в своих силах

Что ждет ижевчан в воскресенье? Фото: pixabay.com

ОВЕН

От обилия ярких впечатлений может закружиться голова. Звезды рекомендуют провести вечер с семьей.

ТЕЛЕЦ

Довольно непростой день, придется делать несколько дел одновременно. Ни в коем случае не сомневайтесь в себе.

БЛИЗНЕЦЫ

Стоит тщательно выбирать слова при общении с близкими людьми, даже если настроение у вас не очень.

РАК

Раков ждут большие перемены на личном фронте. Если вы попытаетесь их избежать, то сделаете только хуже – как себе, так и второй половинке.

ЛЕВ

Везению Львов сегодня можно только позавидовать. Звезды намекают, что закончится оно также внезапно, как началось – поэтому будьте осторожны.

ДЕВА

День будет довольно скучным, а вот вечер вы проведете в приятной компании.

ВЕСЫ

Хорошенько подумайте, прежде чем кому-то соврать, даже если кажется, что без обмана сейчас никуда. Сегодня все тайное слишком легко становится явным.

СКОРПИОН

Придется сделать непростой и очень важный выбор между большими деньгами и любимым делом.

СТРЕЛЕЦ

К обеду возникнет ощущение, что вы самый невезучий человек на земле. К вечеру все нормализуется.

КОЗЕРОГ

Вас потянет на приключения, и не стоит себе в этом отказывать.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям желательно провести воскресенье дома в компании любимого человека.

РЫБЫ

Рыбам не стоит пренебрегать помощью родных и близких людей – некоторые проблемы невозможно решить в одиночку.

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