Гороскоп на 3 октября для ижевчан: Весам не рекомендуется врать, а Тельцам - сомневаться в своих силах

Что ждет ижевчан в воскресенье? Фото: pixabay.com
ОВЕН
От обилия ярких впечатлений может закружиться голова. Звезды рекомендуют провести вечер с семьей.
ТЕЛЕЦ
Довольно непростой день, придется делать несколько дел одновременно. Ни в коем случае не сомневайтесь в себе.
БЛИЗНЕЦЫ
Стоит тщательно выбирать слова при общении с близкими людьми, даже если настроение у вас не очень.
РАК
Раков ждут большие перемены на личном фронте. Если вы попытаетесь их избежать, то сделаете только хуже – как себе, так и второй половинке.
ЛЕВ
Везению Львов сегодня можно только позавидовать. Звезды намекают, что закончится оно также внезапно, как началось – поэтому будьте осторожны.
ДЕВА
День будет довольно скучным, а вот вечер вы проведете в приятной компании.
ВЕСЫ
Хорошенько подумайте, прежде чем кому-то соврать, даже если кажется, что без обмана сейчас никуда. Сегодня все тайное слишком легко становится явным.
СКОРПИОН
Придется сделать непростой и очень важный выбор между большими деньгами и любимым делом.
СТРЕЛЕЦ
К обеду возникнет ощущение, что вы самый невезучий человек на земле. К вечеру все нормализуется.
КОЗЕРОГ
Вас потянет на приключения, и не стоит себе в этом отказывать.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям желательно провести воскресенье дома в компании любимого человека.
РЫБЫ
Рыбам не стоит пренебрегать помощью родных и близких людей – некоторые проблемы невозможно решить в одиночку.
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