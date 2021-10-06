Гороскоп на 7 октября для ижевчан: Львам важно мыслить системно, а Водолеям – быть осторожнее

Что ждет ижевчан в четверг?. Фото: pixabay.com

ОВЕН

Ваше чувство прекрасного сегодня обострится. Вы будете видеть красоту даже в самых уродливых вещах. Окружающие могут подумать, что вы сошли с ума, однако не беспокойтесь – к вечеру ваша чувствительность вернется в норму.

ТЕЛЕЦ

С финансами сегодня лучше не шутить. Минимизируйте необязательные траты, а лучше исключите их вообще.

БЛИЗНЕЦЫ

Будет непросто, однако в трудную минуту на помощь придет близкий человек, и вместе вы со всем справитесь.

РАК

Не самый продуктивный день, но особенных катаклизмов на работе не ожидается. В личной жизни все будет просто замечательно – в этой сфере весьма вероятны положительные сдвиги.

ЛЕВ

Сегодня важно мыслить системно. Долгосрочные планы, составленные сегодня, имеют все шансы стать успешными.

ДЕВА

Вас ожидает беспокойный во всех отношениях день. Звезды советуют не рассматривать под микроскопом каждую свою неудачу. Людям свойственно ошибаться.

ВЕСЫ

Война со всем миром сразу заранее обречена на провал. Составьте стратегию, нейтрализуйте соперника поодиночке – тогда ваши шансы резко повысятся.

СКОРПИОН

С фантазией у вас сегодня все в порядке. Однако не стоит делиться своими гениальными идеями с первым встречным – а лучше вообще никому ничего не рассказывайте.

СТРЕЛЕЦ

Жизнь предоставит вам прекрасную возможность учиться на чужих ошибках, поэтому будьте внимательны и наблюдательны.

КОЗЕРОГ

С утра вы проснетесь с готовностью сворачивать горы. К обеду этот запал сойдет на нет, однако к этому времени вы уже успеете сделать очень и многое.

ВОДОЛЕЙ

Осторожность сегодня – ваше все. Жизнь расставила кучу капканов, но вас же никто и не заставляет бежать по этому полю сломя голову.

РЫБЫ

Не поддавайтесь на провокации окружающих – многие из них специально пытаются вывести вас из равновесия. Прекрасный день для решения творческих задач.

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