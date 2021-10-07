ПСБ и УК «Промсвязь» запускают акцию «120 000 рублей за инвестиции в ПИФ»

ПСБ и УК «Промсвязь» и запускают акцию «120 000 рублей за инвестиции в ПИФ» для клиентов банка.

Поучаствовать в акции могут все клиенты, которые приобретут паи любого из пяти открытых паевых инвестиционных фондов под управлением УК «Промсвязь» на сумму от 5000 рублей в мобильном приложении или интернет-банке ПСБ.

Фонды различаются по составу, структуре активов и инвестиционным стратегиям, что позволяет инвестору подобрать подходящий вариант в зависимости от личных финансовых целей и отношения к риску. Максимальная доходность открытых фондов под управлением УК «Промсвязь» за год составила 47,78 %.

ОПИФ «Промсвязь – Перспективные вложения» инвестирует в акции перспективных российских компаний, имеющих значительный потенциал роста.

ОПИФ «Промсвязь – Акции» дает возможность инвестирования в акции ведущих российских компаний и предприятий различных отраслей промышленности. Стратегия ориентирована на получение финансового результата, превышающего доходность индекса МосБиржи.

ОПИФ «Промсвязь – Облигации» инвестирует в надежные инструменты денежного рынка – рублевые облигации системообразующих компаний российской экономики – и подойдет консервативным инвесторам.

Портфель «Промсвязь – Фонд смешанных инвестиций» включает в себя акции и облигации наиболее перспективных с точки зрения роста российских компаний. Управление активами фонда нацелено на достижение высокого уровня доходности при умеренных рисках инвестирования.

Основу уникального для рынка «Промсвязь – Оборонный» составляют облигации предприятий, связанных с российским ОПК, что позволяет ему показывать устойчивую динамику.

Акция продлится в период с 6 октября по 10 ноября 2021 г. Победитель будет определен 15 ноября посредством программного отбора случайного числа из списка номеров участников. В акции разыгрывается главный приз – 120 000 рублей и 50 дополнительных призов.

Акция «120 000 за инвестиции в ПИФ» проводится в срок с 06.10.2021 по 10.11.2021. Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ». В акции принимают участие только резиденты Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, которые приобрели пай/паи открытых паевых инвестиционных фондов в срок проведения акции через мобильный и/или интернет-банк ПАО «Промсвязьбанк» в срок проведения акции единым чеком от 5000 рублей. С полными условиями акции можно ознакомиться здесь: ib.psbank.ru/store/products/120kforpifs

ПАО «Промсвязьбанк» (далее - «Банк»). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000, выдана ФКЦБ России 13 декабря 2000 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007, выдана ФСФР России. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23 марта 2005 г. за № 0336-76034510. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23 марта 2005 г. за № 0337-76034438. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23 марта 2005 г. за № 0335-76034355. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 09 декабря 2010 г. за № 2004-94173468. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10 сентября 2004 г. за № 0257-74113429 (далее – «Фонды»). Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными правовыми актами можно по адресу: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, www.upravlyaem.ru. Агент по выдаче и погашению инвестиционных паев: ПАО «Промсвязьбанк», тел. (495) 777-10-20. Адреса отделений Агента — на сайте www.upravlyaem.ru. Денежные средства, передаваемые в Банк или ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» в рамках оказания указанных в настоящем сообщении услуг, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией , и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней , могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Банк и ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения операции либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендуют использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Прирост расчетной стоимости пая по состоянию на 30.09.2021:

№ Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций»: 1 месяц: +1,34%; 3 месяца: +3,17%; 6 месяцев: +5,91%; 1 год: +18,90%; 3 года: +49,54%; 5 лет: +76,43%.

І Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения»: 1 месяц: +1,80%; 3 месяца: +10,83%; 6 месяцев: +16,55%; 1 год: +45,51%; 3 года: +113,77%; 5 лет: +180,42%.

і Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации»: 1 месяц: -0,08%; 3 месяца: +0,86%; 6 месяцев: +1,59%; 1 год: +3,26%; 3 года: +25,41%; 5 лет: +45,18%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции»: 1 месяц: +4,40%; 3 месяца: +10,54%; 6 месяцев: +17,23%; 1 год: +47,78%; 3 гоõа: +98,78%; 5 лет: +150,92%.

Расчет доходности произведен в соответствии с нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации. Ознакомиться с изменением стоимости пая фондов в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020г. № 5609-У за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет Вы можете https://www.upravlyaem.ru/funds/cost/

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