Коронавирус в Удмуртии: почему растет заболеваемость и каковы прогнозы

Директор «МедЛаб Экспресс» Александр Петров. Фото: архив КП

Почему в Удмуртии идет рост числа заболевших коронавирусом, какие прогнозы делают специалисты, как в других странах обстоят дела с вакцинацией и насколько эффективна российская вакцина? А также как болеют другими вирусными заболеваниями в период пандемии COVID-19?

Рассказывает директор «МедЛаб Экспресс» Александр Петров в эфире радио «КП-Ижевск».

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