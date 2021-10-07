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Здоровье7 октября 2021 16:31

Коронавирус в Удмуртии: почему растет заболеваемость и каковы прогнозы

Обсудили в прямом эфире радио «КП-Ижевск»
Источник:kp.ru
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Директор «МедЛаб Экспресс» Александр Петров. Фото: архив КП

Директор «МедЛаб Экспресс» Александр Петров. Фото: архив КП

Почему в Удмуртии идет рост числа заболевших коронавирусом, какие прогнозы делают специалисты, как в других странах обстоят дела с вакцинацией и насколько эффективна российская вакцина? А также как болеют другими вирусными заболеваниями в период пандемии COVID-19?

Рассказывает директор «МедЛаб Экспресс» Александр Петров в эфире радио «КП-Ижевск».

Прослушать или скачать подкаст можно по ссылке.

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