В Удмуртии развивается интеллектуальная платформа видеонаблюдения

Фото: «Ростелеком»

По состоянию на 30 сентября 2021 года общее количество камер городского видеонаблюдения, которые установила и обслуживает группа компаний «Ростелеком», составило 371,1 тыс., за девять месяцев их стало больше на 66,2 тыс., или 24,6 %. Самые масштабные проекты – системы городского видеонаблюдения в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

«Интеллектуальная система видеонаблюдения становится одним из ключевых элементов городского управления. Она поставляет важнейшую информацию – миллиарды часов видеозаписей, – на основе анализа которой принимаются важные решения. Начиная с обеспечения безопасности, в том числе розыска преступников, и заканчивая контролем за уборкой территорий и вывозом мусора. «Ростелеком» готов предложить городам и территориям решение задачи под ключ – от установки и подключения камер до использования единой платформы видеонаблюдения с технологиями искусственного интеллекта для анализа массивов данных», – подчеркнул вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.

Центром компетенций «Ростелекома» в области видеонаблюдения для умных городов, регионов и крупного бизнеса выступает «Нетрис» (100 % дочерняя компания «Ростелекома»). «Нетрис» разработал комплексную платформу видеонаблюдения, которая функционирует на базе собственного высокопроизводительного видеоядра. Решение характеризуется высокой надежностью при эксплуатации в условиях повышенной нагрузки, отказоустойчивостью, отсутствием затрат на приобретение лицензий серверных операционных систем, благодаря тому, что платформа использует открытое программное обеспечение. Модульная архитектура и дополнительный функционал значительно расширяют возможности и сферы ее применения: она не только решает задачи в области обеспечения безопасности, но также помогает эффективно управлять всеми сферами жизнедеятельности города, региона или организации.

Платформа интеллектуального видеонаблюдения «Нетрис» обеспечивает широкий функционал для комплексного решения задач заказчика, включая поиск и распознавание лиц (в случаях, предусмотренных законодательством), межкамерное слежение, распознавание номеров, типов, марок и моделей транспортных средств, выявление оружия и иных рисков, контроль строительства на всех этапах. Платформа также обладает специализированными алгоритмами для сферы жилищно-коммунального хозяйства, например для автоматизированного определения качества уборки территории и контроля нарушений в сфере обращения с бытовыми отходами; а также позволяет подключать любые необходимые заказчику алгоритмы видеоаналитики. Большие данные видеоаналитики визуализируются в ситуационном центре, обеспечивая доступ к оперативной и статистической информации. Возможности платформы с видеоаналитикой также могут использоваться для создания интеллектуальных пропускных систем, обеспечивая проход по лицу.

В 2021 году интеллектуальные платформы видеонаблюдения получили активное развитие в ряде регионов, в том числе в Брянской, Ленинградской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Коми, Приморском крае. Пилотные проекты начали реализовываться в Воронежской, Кировской, Оренбургской, Пензенской, Псковской и Саратовской областях, Краснодарском крае и Республике Удмуртии.

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