Гороскоп на 15 октября для ижевчан: Львам стоит быть терпеливее, а Весам – забыть про скромность

Что ждет ижевчан в пятницу? Фото: pexels.com

ОВЕН

Вы можете рассчитывать на помощь родных и близких в любом вопросе. Звезды крайне не рекомендуют отказываться от помощи.

ТЕЛЕЦ

Тельцов ожидает тихий и спокойный день. Больших побед сегодня ждать не стоит.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы будут успешны во всех вопросах, связанных с деньгами. А вот решение проблем на личном фронте лучше отложить до лучших времен.

РАК

Слушайте свою интуицию. Да, она далеко не всегда права, однако совсем сбрасывать ее со счетов не стоит. Особенно сегодня.

ЛЕВ

Вам стоит проявить больше терпения к окружающим. Далеко не все способны понять и принять вас с первого раза, учитывайте это.

ДЕВА

Неплохой день для долгосрочного планирования. Звезды намекают на неожиданные открытия во второй половине дня.

ВЕСЫ

Девиз дня следующий: «чем скромнее, тем хуже!». Не бойтесь выражать себя и громко заявлять миру о своем существовании.

СКОРПИОН

Не самый приятный день в финансовой сфере. Но в работе и личной жизни все будет по меньшей мере неплохо.

СТРЕЛЕЦ

Вторая половинка готовит решительное наступление на вашу свободу. Будьте к этому готовы и дайте достойный отпор.

КОЗЕРОГ

Не выдавайте желаемое за действительное и поменьше доверяйте людям – и вы будете максимально успешны в эту пятницу.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня прекрасный день, чтобы избавиться от комплексов. Просто знайте – вы лучший человек на земле, а на чужое мнение вам должно быть плевать.

РЫБЫ

Чаще рискуйте и не бойтесь проиграть. Вторая половина дня обещает быть куда плодотворнее первой.

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