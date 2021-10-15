Варикозное расширение вен: почему это заболевание коварно и как его вылечить в Ижевске

Фото: Сергей Грачев
Варикозная болезнь нижних конечностей с каждым годом укрепляет свои позиции среди сердечно-сосудистых заболеваний. В России только официально зарегистрировано более 38 млн человек, страдающих различными формами варикозной болезни. Значительно чаще стали страдать варикозом молодые люди.
Выявить варикозную болезнь самостоятельно не всегда представляется возможным, а без своевременной диагностики и лечения варикозная болезнь может привести к серьезным осложнениям.
Поэтому, если у вас наблюдаются отечность, беспричинный зуд, тянущие боли в области нижних конечностей, ночные мышечные судороги, – стоит обратиться к сосудистому хирургу.
Диагностировать варикоз самостоятельно очень сложно. Доверьтесь специалистам.
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Эффективное лечение существует
Нам с вами повезло жить в эпоху современных методов лечения. Первый в Ижевске специализированный центр сердечно-сосудистой хирургии «ВенаЦентр» применяет внутрисосудистые методы лечения варикозной болезни – эндовазальную лазерную коагуляцию (ЭВЛК).
Они эффективны и позволяют лечить заболевание амбулаторно, сводят к минимуму рецидивы в любой форме. Кроме этого, лечение проводится через маленькие проколы, что исключает разрезы и, соответственно, шрамы.
Для данных методик нет возрастных ограничений, поэтому практически при любой стадии развития варикоза в кратчайшие сроки можно добиться положительных результатов лечения. После лазерных операций пациенты «ВенаЦентра» уходят домой пешком уже через 30 минут.
Лазерная операция эффективна и не оставляет шрамов.
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Мужчины тоже этим страдают
Сложилось мнение, что варикоз – это сугубо женская болезнь, однако и у мужчин заболевание вен тоже встречается нередко. Речь идет не только о варикозе на ногах, но и о варикоцеле – варикозном расширении вен семенного канатика яичка.
Данная патология встречается довольно часто, почти у 18 % мужского пола. Нарушение кровотока яичка приводит к застою в тканях, атрофическим изменениям, снижению функции, и, как следствие, к бесплодию.
Когда нужно бить тревогу?
Следует обратить внимание на следующие симптомы:
- неприятные тянущие боли в области яичек (возрастающие при нагрузке и половом возбуждении) и в почечной области;
- понижение половой функции;
- ассиметричное увеличение мошонки;
- ощущение тяжести в паху;
- жжение, боль в яичке, которая может отдавать в пенис, поясницу, промежность;
- иногда наблюдается недержание мочи и частое мочеиспускание.
При перечисленных симптомах необходимо обследоваться у сосудистого хирурга. Доктора «ВенаЦентра» имеют высокую квалификацию в этой области.
Всего лишь микрооперация, и вы живете полной жизнью
Лечение варикоцеле зависит от тяжести патологии. На начальных стадиях развития заболевания это может быть консервативное лечение (препараты, улучшающие тонус; уменьшение физической нагрузки; регулярное обливание мошонки прохладной водой для улучшения тонуса мышц; запрет на алкоголь, диетическое питание). При прогрессировании заболевания – хирургическое лечение.
В «ВенаЦентре» для лечения варикоцеле применяется микрохирургическая операция «Мармара». Это щадящий способ, операция малотравматична и выполняется амбулаторно. При данной методике разрез 2–2,5 см делается на уровне чуть выше основания полового члена. Во время операции сосуды семенного канатика разделяются, вены перевязываются, а артерия и лимфатические сосуды сохраняются.
Варикоцеле в подавляющем большинстве случаев – состояние, предопределенное с рождения, единственный метод предотвращения прогрессирования заболевания – это его хирургическое устранение. Тем более что современные технологии высокоэффективны и практически безболезненны.
Куда обратиться?
«ВенаЦентр» в Ижевске оказывает комплексную диагностическую и лечебную помощь при отеках, болях и онемении нижних конечностей. К вашим услугам высококвалифицированные хирурги-флебологи, сердечно-сосудистые хирурги и терапевты. Возможно проведение склеротерапии и малоинвазивных современных операций при варикозной болезни нижних конечностей и варикоцеле. Ждем Вас! Запись по телефону (3412)22-00-23.
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Фото: ВенаЦентр
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Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Фото: Сергей Грачев
Досье докторов
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