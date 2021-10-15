Житель Ижевска отправится в колонию за оскорбление гособвинителя

Поводом для оскорбления стала позиция гособвинителя по поданному мужчиной ходатайству. Фото: Сергей Грачев

53-летний житель Ижевска В. отправится в колонию строгого режима за неуважение к суду. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, ранее его обвиняли в оскорблении судьи, однако в ходе заседания мужчина оскорбил еще и гособвинителя.

«Установлено, что в ходе рассмотрения уголовного дела по обвинению В. по ч. 2 ст. 297 УК РФ (за оскорбление судьи) подсудимый умышленно, грубо нарушая порядок судебного заседания, проявляя явное неуважение к суду в присутствии участников судебного заседания, в неприличной и грубой форме высказал оскорбления в адрес государственного обвинителя, используя грубую нецензурную брань, унизившие честь и достоинство представителя прокуратуры», – говорится в сообщении.

Отмечается, что поводом для оскорбления стала позиция гособвинителя по поданному мужчиной ходатайству, которое было отклонено судом.

Суд признал В. виновным в совершении преступления по части 1 статьи 297 УК РФ и приговорил его к 8 месяцам колонии строгого режима. Наказание было назначено с учетом данных о личности подсудимого и наличия у него неотбытого наказания по прошлому делу.

Приговор в законную силу не вступил.

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