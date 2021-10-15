Погода на выходные в Удмуртии: ветрено и небольшие дожди

Местами пройдут небольшие дожди. Фото: Диля Ахмадишина

В предстоящие выходные в Удмуртии ожидается ветреная погода. Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, в ночные часы температура воздуха составит 1..6°С, днем - 7..12°С. Местами в регионе пройдут небольшие дожди. Данный тип погоды будет господствовать до понедельника включительно.

«По предварительному прогнозу, к середине следующей недели на характер погоды в республике будет влиять частный циклон, осадки примут повсеместный характер, температурный фон понизится», –– говорится в сообщении.

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