Гороскоп на 16 октября для ижевчан: у Козерогов будет много дел, а Рыб ожидают большие перемены

Что ждет ижевчан в субботу? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Жизнь даст творческим Овнам зеленый свет на выполнение самых необычных проектов. Несмотря на выходной день, вы будете весьма продуктивны.

ТЕЛЕЦ

Тельцам хорошо бы заняться самообразованием. Любая умственная деятельность будет даваться легко – стоит этим воспользоваться.

БЛИЗНЕЦЫ

Не проходите мимо людей, которые нуждаются в вашей помощи. Поверьте, добро очень скоро вернется к вам бумерангом.

РАК

Главным козырем Раков в субботу станет оригинальность. Не бойтесь высказывать свои сумасшедшие идеи – многие из них стоит как минимум обсудить.

ЛЕВ

Если у вас есть какие-нибудь важные дела, постарайтесь разобраться с ними утром. Ближе к обеду ваша продуктивность резко упадет. Также звезды советуют обратить внимание на здоровье пищеварительной системы.

ДЕВА

Верьте в себя, но и не переоценивайте свои силы. Сегодня идеальный день для поиска оптимального баланса – жизненные ситуации будут этому способствовать.

ВЕСЫ

Не обращайте внимания на большое количество неудач в первой половине дня. После обеда ситуация кардинально изменится, а вечер будет просто прекрасным.

СКОРПИОН

Стоит следить за словами, особенно в разговорах с незнакомцами. Неплохой день для закрытия «хвостов», которые тянутся за вами с начала недели.

СТРЕЛЕЦ

Проявите больше участия в отношениях со своей второй половинкой. Вы и оглянуться не успеете, как трещина превратится в пропасть.

КОЗЕРОГ

Несмотря на выходной, у вас будет очень много дел. Впрочем, большинство из них доставят вам истинное удовольствие, а с остальными можно справиться по инерции, оставшейся с рабочей недели.

ВОДОЛЕЙ

Вам чертовски везет, но едва ли это будет продолжаться долго. Важно грамотно воспользоваться этим периодом.

РЫБЫ

Время положительных перемен – как внутренних, так и внешних. Первое неизбежно будет приводить ко второму, и мир вокруг вас может измениться до неузнаваемости.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Школа Акел в Ижевске: почти 140 человек захотели стать наставниками юных скаутов

Сбежала от абьюзера и родила близнецов от хорвата: история любви ижевчанки Кристины