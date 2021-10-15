Подкаст: как экскурсовод из Ижевска стал fashion-моделью и снялся в клипе рок-группы из Швеции?

Ян снялся в клипе шведской рок-группы. Фото: Алена Яшина
Обладатель награды «Лучший экскурсовод Удмуртии» кардинально сменил профессию. Теперь Ян Ахундов работаю в индустрии моды: снимается для fashion-фотографов, ходит по подиуму. И очень доволен своей сменой работы.
Что его подтолкнуло на изменения, сколько можно получить за съемку и насколько развита индустрия в России?
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