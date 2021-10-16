Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 16 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 153 ижевчан. Фото: pixabay.com
361 новый случай коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 16 октября. Скончались 35 человек, выздоровели 342. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm
Ижевск — 27 590 (+153 по отношению к утру 15 октября)
Увинский район — 1 929 (+33)
Можга — 2 855 (+28)
Воткинск — 2 538 (+26)
Игринский район — 1 536 (+22)
Можгинский район — 747 (+17)
Воткинский район — 715 (+13)
Шарканский район — 894 (+9)
Сарапул — 2 216 (+8)
Сюмсинский район — 652 (+7)
Дебесский район — 436 (+6)
Алнашский район — 806 (+5)
Глазов — 2 679 (+4)
Завьяловский район — 2 400 (+4)
Кизнерский район — 550 (+4)
Селтинский район — 495 (+4)
Якшур-Бодьинский район — 678 (+4)
Ярский район — 389 (+4)
Глазовский район — 504 (+3)
Камбарский район — 552 (+3)
Вавожский район — 491 (+2)
Красногорский район — 551 (+1)
Сарапульский район — 635 (+1)
Балезинский район — 1 032
Малопургинский район — 642
Юкаменский район — 495
Киясовский район — 404
Граховский район — 392
Кезский район — 366
Каракулинский район — 342
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