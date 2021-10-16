Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 16 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 153 ижевчан. Фото: pixabay.com

361 новый случай коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 16 октября. Скончались 35 человек, выздоровели 342. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm

Ижевск — 27 590 (+153 по отношению к утру 15 октября)

Увинский район — 1 929 (+33)

Можга — 2 855 (+28)

Воткинск — 2 538 (+26)

Игринский район — 1 536 (+22)

Можгинский район — 747 (+17)

Воткинский район — 715 (+13)

Шарканский район — 894 (+9)

Сарапул — 2 216 (+8)

Сюмсинский район — 652 (+7)

Дебесский район — 436 (+6)

Алнашский район — 806 (+5)

Глазов — 2 679 (+4)

Завьяловский район — 2 400 (+4)

Кизнерский район — 550 (+4)

Селтинский район — 495 (+4)

Якшур-Бодьинский район — 678 (+4)

Ярский район — 389 (+4)

Глазовский район — 504 (+3)

Камбарский район — 552 (+3)

Вавожский район — 491 (+2)

Красногорский район — 551 (+1)

Сарапульский район — 635 (+1)

Балезинский район — 1 032

Малопургинский район — 642

Юкаменский район — 495

Киясовский район — 404

Граховский район — 392

Кезский район — 366

Каракулинский район — 342

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