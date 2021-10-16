Гороскоп на 17 октября для ижевчан: у Раков возможны проблемы с деньгами, а Весам стоит быть тактичнее

Что ждет ижевчан в воскресенье? Фото: Helena Lopes, pexels.com

ОВЕН

Вас ожидает тихое и спокойное воскресенье. Звезды советуют воздержаться от новых начинаний.

ТЕЛЕЦ

Тельцы столкнутся с непониманием со стороны родных и близких людей. Для кого-то это может стать ударом, но звезды рекомендуют подождать – рано или вы найдете общий язык в спорном вопросе.

БЛИЗНЕЦЫ

День на 90% состоит из общения в разных формах и по разным поводам. К вечеру вам захочется тишины.

РАК

Следите за своими финансами – сегодня с ними могут быть проблемы. В остальном день довольно сбалансированный – будут в равной степени и победы, и поражения.

ЛЕВ

Спешить сегодня крайне не рекомендуется. Может поступить неожиданное предложение от знакомого человека – хорошенько подумайте, прежде чем принимать его.

ДЕВА

Звезды намекают на серьезную смену обстановки, которая сильно повлияет на ваше мировоззрение.

ВЕСЫ

Достаньте из закромов своей души чувство такта и не расставайтесь с ним на протяжении всего дня. Неудачно сказанная фраза может дорого вам обойтись.

СКОРПИОН

Ни в коем случае не сидите дома, иначе момент, который может стать самым важным в вашей жизни, пролетит мимо вас.

СТРЕЛЕЦ

Легких побед сегодня не будет. Для достижения результата придется вкалывать и страдать. Поверьте, вы будете более чем удовлетворены итогами дня.

КОЗЕРОГ

Не без везения, но вы решите давно мучающую вас проблему. Звезды советуют потратить вечер на родных и близких.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вы необычайно рассеяны и небрежны. Это связано с накопившейся рабочей усталостью. Посвятите день разным формам отдыха.

РЫБЫ

Удачный день. Он одинаково хорош и для реализации старых планов, и для построения новых. Прислушивайтесь к своей интуиции.

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