Гороскоп на 17 октября для ижевчан: у Раков возможны проблемы с деньгами, а Весам стоит быть тактичнее

Что ждет ижевчан в воскресенье? Фото: Helena Lopes, pexels.com
ОВЕН
Вас ожидает тихое и спокойное воскресенье. Звезды советуют воздержаться от новых начинаний.
ТЕЛЕЦ
Тельцы столкнутся с непониманием со стороны родных и близких людей. Для кого-то это может стать ударом, но звезды рекомендуют подождать – рано или вы найдете общий язык в спорном вопросе.
БЛИЗНЕЦЫ
День на 90% состоит из общения в разных формах и по разным поводам. К вечеру вам захочется тишины.
РАК
Следите за своими финансами – сегодня с ними могут быть проблемы. В остальном день довольно сбалансированный – будут в равной степени и победы, и поражения.
ЛЕВ
Спешить сегодня крайне не рекомендуется. Может поступить неожиданное предложение от знакомого человека – хорошенько подумайте, прежде чем принимать его.
ДЕВА
Звезды намекают на серьезную смену обстановки, которая сильно повлияет на ваше мировоззрение.
ВЕСЫ
Достаньте из закромов своей души чувство такта и не расставайтесь с ним на протяжении всего дня. Неудачно сказанная фраза может дорого вам обойтись.
СКОРПИОН
Ни в коем случае не сидите дома, иначе момент, который может стать самым важным в вашей жизни, пролетит мимо вас.
СТРЕЛЕЦ
Легких побед сегодня не будет. Для достижения результата придется вкалывать и страдать. Поверьте, вы будете более чем удовлетворены итогами дня.
КОЗЕРОГ
Не без везения, но вы решите давно мучающую вас проблему. Звезды советуют потратить вечер на родных и близких.
ВОДОЛЕЙ
Сегодня вы необычайно рассеяны и небрежны. Это связано с накопившейся рабочей усталостью. Посвятите день разным формам отдыха.
РЫБЫ
Удачный день. Он одинаково хорош и для реализации старых планов, и для построения новых. Прислушивайтесь к своей интуиции.
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