Погода в Ижевске на 17 октября: пасмурно и ветрено

Погода в Ижевске сегодня. Фото: unsplash.com
Доброе утро, любимый город! На календаре 17 октября, воскресенье. О погоде на день расскажет «Комсомолка».
По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура будет держаться от +11 до 13 °С. Погода будет пасмурной, местами пройдут небольшие дожди.
Ночью столбик термометра упадет до +2...+4 °С. Небо будет облачным, возможны дожди.
Юго-западный ветер в эти сутки будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
Желаем вам прекрасного выходного!
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