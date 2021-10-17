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Общество17 октября 2021 8:05

Погода в Ижевске на 17 октября: пасмурно и ветрено

Возможны небольшие дожди
Полина Андрианова
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Погода в Ижевске сегодня. Фото: unsplash.com

Погода в Ижевске сегодня. Фото: unsplash.com

Доброе утро, любимый город! На календаре 17 октября, воскресенье. О погоде на день расскажет «Комсомолка».

По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура будет держаться от +11 до 13 °С. Погода будет пасмурной, местами пройдут небольшие дожди.

Ночью столбик термометра упадет до +2...+4 °С. Небо будет облачным, возможны дожди.

Юго-западный ветер в эти сутки будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Желаем вам прекрасного выходного!

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