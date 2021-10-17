39-летний житель Удмуртии привез из Москвы почти 100 г наркотиков

Жителя Удмуртии осудили за незаконное хранение наркотиков

39-летний житель Воткинска осужден за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Благодаря интернету мужчина незаконно купил в Москве смесь наркотических средств массой 97,9 грамма, привез с собой в Воткинск и хранил при себе. В ходе личного досмотра при нем обнаружили сверток с веществами.

Мужчине назначили 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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