Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Борьба с коронавирусом продолжается. Фото: canva.com

Еще 368 новых случаев заражения ковидом выявили в Удмуртии на утро 17 октября. Это на семь человек больше, чем вчера.

Подробнее о состоянии заболевших в это воскресенье мы рассказали здесь.

Распространение коронавируса в Удмуртии. Фото: https://vk.com/covid19udm

«Комсомолка» приводит статистические данные по городам и районам Удмуртии на основании цифр оперштаба региона:

Ижевск — 27 765 (+175 по отношению к утру 16 октября)

Увинский район — 1 948 (+19)

Можга — 2 886 (+31)

Воткинск — 2 562 (+24)

Игринский район — 1 540 (+4)

Можгинский район — 757 (+10)

Воткинский район — 720 (+5)

Шарканский район — 907 (+13)

Сарапул — 2 237 (+21)

Сюмсинский район — 655 (+3)

Дебесский район — 436

Алнашский район — 809 (+3)

Глазов — 2 694 (+15)

Завьяловский район — 2 406 (+6)

Кизнерский район — 551 (+1)

Селтинский район — 508 (+13)

Якшур-Бодьинский район — 683 (+5)

Ярский район — 389

Глазовский район — 512 (+8)

Камбарский район — 552

Вавожский район — 491

Красногорский район — 553 (+2)

Сарапульский район — 638 (+3)

Балезинский район — 1 035 (+3)

Малопургинский район — 642

Юкаменский район — 498 (+3)

Киясовский район — 404

Граховский район — 393 (+1)

Кезский район — 366

Каракулинский район — 342

Ранее мы рассказали, почему заболеваемость коронавирусом в Удмуртии продолжает увеличиваться, несмотря на вакцинацию.

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