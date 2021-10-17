Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Борьба с коронавирусом продолжается. Фото: canva.com
Еще 368 новых случаев заражения ковидом выявили в Удмуртии на утро 17 октября. Это на семь человек больше, чем вчера.
Подробнее о состоянии заболевших в это воскресенье мы рассказали здесь.
Распространение коронавируса в Удмуртии. Фото: https://vk.com/covid19udm
«Комсомолка» приводит статистические данные по городам и районам Удмуртии на основании цифр оперштаба региона:
Ижевск — 27 765 (+175 по отношению к утру 16 октября)
Увинский район — 1 948 (+19)
Можга — 2 886 (+31)
Воткинск — 2 562 (+24)
Игринский район — 1 540 (+4)
Можгинский район — 757 (+10)
Воткинский район — 720 (+5)
Шарканский район — 907 (+13)
Сарапул — 2 237 (+21)
Сюмсинский район — 655 (+3)
Дебесский район — 436
Алнашский район — 809 (+3)
Глазов — 2 694 (+15)
Завьяловский район — 2 406 (+6)
Кизнерский район — 551 (+1)
Селтинский район — 508 (+13)
Якшур-Бодьинский район — 683 (+5)
Ярский район — 389
Глазовский район — 512 (+8)
Камбарский район — 552
Вавожский район — 491
Красногорский район — 553 (+2)
Сарапульский район — 638 (+3)
Балезинский район — 1 035 (+3)
Малопургинский район — 642
Юкаменский район — 498 (+3)
Киясовский район — 404
Граховский район — 393 (+1)
Кезский район — 366
Каракулинский район — 342
Ранее мы рассказали, почему заболеваемость коронавирусом в Удмуртии продолжает увеличиваться, несмотря на вакцинацию.
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