Гороскоп на 18 октября для ижевчан: Девам стоит проявить великодушие, а Козероги закрутят страстный роман

Что ждет ижевчан в понедельник? Фото: canva.com
ОВЕН
Есть риск потерять деньги. Займитесь подсчетами: тщательно проверьте, за все ли вы заплатили и все ли долги вам отдали.
ТЕЛЕЦ
Вечером в понедельник ваш партнер поднимет тему о пополнении в семье. Будет ли идти речь о ребенке или новом питомце, звезды не уточняют.
БЛИЗНЕЦЫ
Самое время начать заниматься спортом. Если проигнорировать этот совет звезд, то негативное влияние вашей работы совсем скоро даст знать о себе.
РАК
Идеальный день, чтобы простить и попросить прощения. Забудьте все обиды и наладьте отношения с людьми.
ЛЕВ
Визуализируйте свои желания. Вы даже можете создать коллаж из них или просто скачать картинки себе на телефон. Все обязательно сбудется.
ДЕВА
Будьте великодушны в этот день, и помощь непременно придет к вам. Даже в самых сложных ситуациях.
ВЕСЫ
Приготовьтесь – это будет ваш день! Позвольте себе купаться в лучах славы.
СКОРПИОН
Звезды советуют хорошо выспаться, потому что день будет не из простых. Одно подбадривает – все труды принесут хорошие результаты.
СТРЕЛЕЦ
Откажитесь от азартных игр и авантюр. Сегодня куда важнее семь раз отмерить и один раз отрезать.
КОЗЕРОГ
Вас закрутит страстный роман на работе. Но будьте аккуратны и не сразу открывайтесь человеку.
ВОДОЛЕЙ
Не слушайте мнения других людей. Только ваш внутренний голос подскажет вам, как стоит действовать сегодня.
РЫБЫ
Полезно запланировать дела в командной работе. С другими людьми у вас будто откроется второе дыхание, и все дела пройдут на ура.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Погода на неделю в Ижевске: понижение температурного фона и последние дни без снега