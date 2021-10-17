Гороскоп на 18 октября для ижевчан: Девам стоит проявить великодушие, а Козероги закрутят страстный роман

Что ждет ижевчан в понедельник? Фото: canva.com

ОВЕН

Есть риск потерять деньги. Займитесь подсчетами: тщательно проверьте, за все ли вы заплатили и все ли долги вам отдали.

ТЕЛЕЦ

Вечером в понедельник ваш партнер поднимет тему о пополнении в семье. Будет ли идти речь о ребенке или новом питомце, звезды не уточняют.

БЛИЗНЕЦЫ

Самое время начать заниматься спортом. Если проигнорировать этот совет звезд, то негативное влияние вашей работы совсем скоро даст знать о себе.

РАК

Идеальный день, чтобы простить и попросить прощения. Забудьте все обиды и наладьте отношения с людьми.

ЛЕВ

Визуализируйте свои желания. Вы даже можете создать коллаж из них или просто скачать картинки себе на телефон. Все обязательно сбудется.

ДЕВА

Будьте великодушны в этот день, и помощь непременно придет к вам. Даже в самых сложных ситуациях.

ВЕСЫ

Приготовьтесь – это будет ваш день! Позвольте себе купаться в лучах славы.

СКОРПИОН

Звезды советуют хорошо выспаться, потому что день будет не из простых. Одно подбадривает – все труды принесут хорошие результаты.

СТРЕЛЕЦ

Откажитесь от азартных игр и авантюр. Сегодня куда важнее семь раз отмерить и один раз отрезать.

КОЗЕРОГ

Вас закрутит страстный роман на работе. Но будьте аккуратны и не сразу открывайтесь человеку.

ВОДОЛЕЙ

Не слушайте мнения других людей. Только ваш внутренний голос подскажет вам, как стоит действовать сегодня.

РЫБЫ

Полезно запланировать дела в командной работе. С другими людьми у вас будто откроется второе дыхание, и все дела пройдут на ура.

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