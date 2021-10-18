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Общество18 октября 2021 5:37

Погода в Ижевске на 18 октября: переменная облачность и до +12 °С

Днем могут пройти небольшие дожди
Анастасия Михайлова
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18 октября в Ижевске ожидается теплая погода

18 октября в Ижевске ожидается теплая погода

Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! На календаре – понедельник, 18 октября. Собирайтесь на работу, а «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

Синоптики из удмуртского гидрометцентра обещают теплую и сухую погоду в городе. Днем ожидается до +10…+12 °С. Юго-западный ветер подует со скоростью 5–10 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем в Ижевске ожидаются небольшие дожди. Температура поднимется до +9…+10 °С. Скорость южного ветра составит 3 м/с.

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