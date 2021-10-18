Почти 17 тысяч жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей в 2021 году

Половина из обратившихся с укусами клещей - жители Ижевска Фото: pixabay.com

За девять месяцев 2021 года в медицинские учреждения Удмуртии обратились 16 995 человек (в том числе – 2 979 детей) из-за присасывания клещей. По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора республики, половина из обратившихся – жители Ижевска.

Возбудителя клещевого энцефалита обнаружили в 381 пробе из 12 447. Иксодовый клещевой боррелиоз нашли в 3 447 пробах из 9 600.

Также в пресс-службе Управления сообщают, что число пострадавших от клещей выросло на 30% за год. В то же время за девять месяцев от энцефалита привились 114 376 жителей республики. Это в 1,6 раз больше, чем за такой же период в 2020-м.

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