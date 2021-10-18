«Ижсталь» увеличила реализацию по итогам 9 месяцев

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») за 9 месяцев текущего года реализовал 278 тыс. тонн металлопродукции, что на 7 % больше, чем годом ранее.

Отгрузка горячекатаного проката выросла на 7 %, калиброванного проката – на 4 %, стальных фасонных профилей высокой точности – на 73 %, стали со специальной отделкой поверхности – на 164 %.

Производство стали увеличилось на 4 %, в том числе на 38 % выросла выплавка стали инструментальной углеродистой и конструкционной с никелем, на 40 % – быстрорежущей, на 36 % – инструментальной легированной, на 26 % – нержавеющей с никелем.

Металлопродукция завода применяется при производстве ответственных деталей и узлов для автомобилей, авиационной, ракетной и горнодобывающей техники, высокопроизводительного режущего инструмента, оборудования для нефтедобычи, в том числе способного продолжительное время работать в условиях высоких нагрузок, повышенных температур и агрессивной среды.

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