«Один из столпов ракетной специальности»: на 98-м году жизни скончался оружейник Владимир Гринберг

Гринберг был одним из «доводчиков» автомата Калашникова. Фото: istu.ru

На 98-м году жизни скончался известный в Удмуртии оружейник, бывший заместитель главного конструктора завода «Ижмаш», прославленный преподаватель ИМИ (ныне ИжГТУ) Владимир Гринберг. Об этом на своей странице в Facebook сообщил инженер-конструктор стрелкового оружия Михаил Драгунов.

«Работал с Евгением Федоровичем Драгуновым над спортивным оружием; разрабатывал первые варианты винтовки «Бегущий олень». Затем был переведен на ракетную тематику, а с 1964 года начал преподавать в ИМИ. Он был одним из столпов специальности 0539, «Летательные аппараты» (проще говоря, «Ракеты»)», - написал он.

По информации, опубликованной на сайте ИжГТУ, преподавательский стаж Владимира Наумовича составляет 47 лет. На Ижевском машиностроительном заводе он проработал 13 лет, из них 4 года – заместителем главного конструктора. Отмечается, что Гринберг – один из тех, кто «доводил» легендарный автомат Калашникова. На его счету более 80 изобретений.

«По словам коллег, Владимир Наумович — один из тех, кто созидал оборонное могущество, щит и меч великой советской державы. Человек удивительной скромности, но по-настоящему много сделавший в военной технике. Многочисленные ученики помнят и его «изумительные лекции, — просто о сложном, просто о процессах, просто о жизни, которые были наполнены юмором и доброй улыбкой», - пишет пресс-служба вуза.

Прощание с Владимиром Гринбергом состоится завтра,19 октября, в ритуальном зале по адресу Гольянский пос., 8, корпус 1 (остановка транспорта «Ул. Мельничная»), с 13 до 14 часов.

Редакция «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким Владимира Наумовича.

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