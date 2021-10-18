Движение трамваев на участке от улицы Тимирязева до Буммаша в Ижевске закроют из-за ремонта

Перевозчик приносит извинения за временные неудобства. Фото: Амир Закиров

С 22:00 18 октября до 04:15 19 октября в Ижевске закроют движение трамваев 2-го и 5-го маршрутов на участке от улицы Тимирязева до Буммаша. Как сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ», здесь будут ремонтировать трамвайные пути.

Движение организуют следующим образом:

- маршрут №2: ул. Промышленная – Центр – ул. Кирова – ул. Тимирязева – ул. Халтурина – ул. Ленина – Центр ул. Промышленная;

- маршрут №3: ул. Огнеупорная – Центр – ул. Ленина – ул. Халтурина – ул. Тимирязева – ул. Кирова – Центр – ул. Огнеупорная.

Перевозчик приносит извинения за временные неудобства и напоминает, что владельцы ежемесячных проездных на трамвай могут воспользоваться им для оплаты проезда в троллейбусе.

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