«Автомобиль, вещи и лодку обнаружили на берегу»: в Воткинском пруду утонул пожилой рыбак

Предварительная причина смерти мужчины – утопление в воде. Фото: pixabay.com

В Воткинске проводится доследственная проверка по факту гибели 73-летнего местного жителя, тело которого без следов насильственной смерти нашли в заливе Воткинского пруда (у базы отдыха) 15 октября в 8:00. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, накануне мужчина отправился на рыбалку.

«Его автомобиль, личные вещи и лодка обнаружены на берегу. Предварительная причина смерти мужчины – утопление в воде», - сообщают в ведомстве.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются родственники погибшего. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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