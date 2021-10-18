Гороскоп на 19 октября для ижевчан: Близнецам стоит прислушиваться к чужим словам, а Скорпионам – отступить и перевести дух

Что ждет ижевчан во вторник? Фото: Raquel Pedrotti, unsplash.com

ОВЕН

Стоит быть аккуратнее на лестницах. Осторожность никогда не повредит, но сегодня – особенно.

ТЕЛЕЦ

В работе все будет более чем прекрасно, высока вероятность резкого карьерного роста.

БЛИЗНЕЦЫ

Будьте внимательны к чужим словам – есть риск пропустить очень важную информацию мимо ушей.

РАК

Чем меньше риска, тем лучше. Удача сегодня не на вашей стороне, поэтому стоит двигаться вперед медленно, маленькими шажками.

ЛЕВ

Возможны проблемы с коммуникацией. Важные переговоры звезды советуют отложить.

ДЕВА

Неплохо было бы уделить больше внимания родным и близким. Без их поддержки вы уязвимы с тыла.

ВЕСЫ

Не навязывайте окружающим свою точку зрения – какой бы верной она ни была, вас сегодня не услышат.

СКОРПИОН

Иногда лучше отступить и перевести дух. Решить проблему «в лоб» не получится.

СТРЕЛЕЦ

В первой половине дня позитивных тенденций будет куда больше, чем негативных. К вечеру ситуация резко ухудшится, будьте к этому готовы.

КОЗЕРОГ

На амурном фронте все будет просто прекрасно – противоположный пол буквально не даст вам прохода.

ВОДОЛЕЙ

Не шутите с финансами и не берите деньги в долг. Во всем остальном вас ожидает тихий и спокойный денек.

РЫБЫ

День неплохой, но не более того. Не ждите больших побед и радуйтесь тому, что есть.

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