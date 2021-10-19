Погода в Ижевске на 19 октября: облачно и до +7°С

19 октября в Ижевске ожидается облачная погода Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 19 октября, синоптики обещают пасмурную погоду. Завариваем теплый чай и читаем прогноз погоды от «Комсомолки».

В Удмуртском гидрометцентре сообщают об облачной погоде. Также указывают, что сегодня могут пройти небольшие дожди. Днем ожидается до +5…+7°С. Юго-западный ветер подует со скоростью 4–9 м/с.

По данным сервиса «Яндекс Погода», днем в Ижевске дождей не ожидается. Температура поднимется до +4…+5°С. Скорость западного ветра составит 3,3 м/с.

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