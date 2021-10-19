Житель Удмуртии убил лося копьем без разрешения на добычу охотничьих ресурсов

Экологический ущерб от убийства самца лося составляет 240 тысяч рублей Фото: pixabay.com

14 октября сотрудники ГИБДД задержали жителя деревни Мушковай Увинского района. Он перевозил мясо лося, убитого незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Удмуртии.

Выяснилось, что 11 октября этого года изготовил петлю из металлического троса, поймал с ее помощью лося и заколол животное копьем. При этом у ранее судимого жителя Увинского района не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Он полностью признал вину. Ущерб от добычи самца лося составил 240 тысяч рублей.

Жителя Увинского района ожидает наказание: либо штраф в размере до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, на прошлой неделе в Удмуртии сбили лося, водитель получил травмы. А в Шарканском районе застряли две семьи. Они преследовали лося и не смогли самостоятельно выехать из леса. Также целая группа лосей и медведь попали на видео. Животные находились на одной поляне.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«КамАЗ» насмерть сбил 46-летнюю женщину на трассе в Удмуртии

Теплоходы в столице Удмуртии отправятся на зимовку