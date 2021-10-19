Спортсмены из Удмуртии взяли медали на чемпионате России по бразильскому джиу-джитсу

Спортсмены из Удмуртии заняли призовые места на чемпионате России Фото: vk.com/minsport_ur

С 16 по 17 октября в Москве состоялся Открытый чемпионат России по бразильскому джиу-джитсу. Как сообщают в пресс-службе Минспорта республики, спортсмены из Удмуртии заняли на нем несколько призовых мест.

В разделе BJJ GI (борьба в кимоно):

- Оскар Култышев – 2 место;

- Рустем Зиатдинов – 2 место;

- Ярослав Балакирев – 3 место;

- Сулим Адаев – 3 место.

В разделе BJJ No GI (борьба без кимоно):

- Оскар Култышев – 1 место;

- Ярослав Балакирев – 2 место;

- Валерий Гребенкин – 3 место.

Теперь воспитанники академии единоборств из Воткинска выступят на Открытом чемпионате мира, который также пройдет в Москве уже в декабре этого года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Теплоходы в столице Удмуртии отправятся на зимовку

«Ижсталь» увеличила реализацию по итогам 9 месяцев