Малому бизнесу Удмуртии подарили более 315 тысяч минут общения

Фото: Tele2

Tele2 в Удмуртии проанализировала спрос на услуги связи среди корпоративных клиентов с апреля по сентябрь. В этот период для поддержки малого и среднего бизнеса Tele2 удвоила объем интернет-трафика и голосового общения новым абонентам-предпринимателям. Какую именно опцию получить в двойном размере, клиенты решали сами, при этом три четверти предпринимателей выбрали дополнительные минуты.

Tele2 постоянно развивает эффективные сервисы для бизнеса, благодаря чему в Удмуртии в три раза выросло количество подключений к пакетным тарифам для предпринимателей. Новые корпоративные абоненты преимущественно работают в сферах услуг и индустрии красоты, перевозок, ресторанном бизнесе и онлайн-торговле.

С апреля Tele2 предоставляла новым бизнес-абонентам двойной объем мобильного интернета или звонков на номера других операторов. За время действия акции предприниматели Удмуртии получили более 315 000 дополнительных минут или 7 месяцев круглосуточного голосового общения. Корпоративные клиенты, выбравшие трафик, использовали более 2 ТБ бонусного мобильного интернета, это объем примерно 620 000 фотографий. Помимо двойного пакета минут или гигабайтов, линейка «Мой бизнес» включает безлимитные звонки внутри сети, неограниченный доступ к картам и навигатору, а также бесплатный трафик в соцсетях.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Один из приоритетов в работе с бизнес-абонентами – создание комфортных условий использования услуг мобильной связи для всех клиентов вне зависимости от размера предприятия или компании. Чтобы поддержать B2B-партнеров, Tele2 продлевает действие акции по удвоению мобильного и голосового трафиков до конца октября. Для новых корпоративных клиентов на тарифных планах «Мой бизнес» будет предоставлен увеличенный пакет гигабайтов и минут. Какую из опций получить, предприниматели могут решить сами, ориентируясь на свои потребности».