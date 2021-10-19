Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирусом заболели 174 ижевчанина. Фото: pixabay.com

371 новый случай коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 19 октября. Скончались 37 человек, выздоровели 354. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Ижевск — 28 113 (+174 по отношению к утру 18 октября)

Сарапул — 2 269 (+33)

Дебесский район — 457 (+21)

Воткинск — 2 606 (+18)

Воткинский район — 743 (+13)

Селтинский район — 534 (+13)

Увинский район — 1 970 (+12)

Ярский район — 403 (+11)

Можга — 2 925 (+10)

Можгинский район — 772 (+9)

Каракулинский район — 352 (+9)

Балезинский район — 1 057 (+8)

Шарканский район — 920 (+6)

Алнашский район — 819 (+6)

Завьяловский район — 2 425 (+6)

Сюмсинский район — 660 (+5)

Юкаменский район — 502 (+4)

Граховский район — 396 (+3)

Вавожский район — 494 (+3)

Сарапульский район — 643 (+2)

Красногорский район — 555 (+2)

Глазов — 2 708 (+1)

Игринский район — 1 541 (+1)

Камбарский район — 555 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 690

Малопургинский район — 645

Кизнерский район — 552

Глазовский район — 518

Киясовский район — 404

Кезский район — 375

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