Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирусом заболели 174 ижевчанина. Фото: pixabay.com
371 новый случай коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 19 октября. Скончались 37 человек, выздоровели 354. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Ижевск — 28 113 (+174 по отношению к утру 18 октября)
Сарапул — 2 269 (+33)
Дебесский район — 457 (+21)
Воткинск — 2 606 (+18)
Воткинский район — 743 (+13)
Селтинский район — 534 (+13)
Увинский район — 1 970 (+12)
Ярский район — 403 (+11)
Можга — 2 925 (+10)
Можгинский район — 772 (+9)
Каракулинский район — 352 (+9)
Балезинский район — 1 057 (+8)
Шарканский район — 920 (+6)
Алнашский район — 819 (+6)
Завьяловский район — 2 425 (+6)
Сюмсинский район — 660 (+5)
Юкаменский район — 502 (+4)
Граховский район — 396 (+3)
Вавожский район — 494 (+3)
Сарапульский район — 643 (+2)
Красногорский район — 555 (+2)
Глазов — 2 708 (+1)
Игринский район — 1 541 (+1)
Камбарский район — 555 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 690
Малопургинский район — 645
Кизнерский район — 552
Глазовский район — 518
Киясовский район — 404
Кезский район — 375
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