Оформить онлайн-заказ стало проще: жителям Удмуртии предложили новую технологию

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Онлайн-шопинг в России становится все популярнее. Только за последние 12 месяцев количество активных покупателей AliExpress (АлиЭкспресс) превысило 27,9 млн человек. Сегодня стало известно о запуске новой разработки, которая упростит жизнь многим интернет-покупателям. Для жителей Удмуртии, которые оформляют зарубежные заказы в приложении AliExpress, теперь появилась возможность автозаполнения данных. Специалисты «МегаФона» реализовали ее в новом российском приложении AliExpress для iOS и Android (АйОС и Андроид).

Рассказываем, для чего это. Жителям Удмуртии теперь будет проще оформить зарубежные заказы на AliExpress-Россия. Сервис «Мобильный ID» (АйДи) компании «МегаФон» стал доступен клиентам самого посещаемого маркетплейса в стране, с ним появилась функция автоматического заполнения таможенной анкеты.

Так, например, для получения зарубежных посылок в пунктах выдачи покупателю обычно необходимо заполнить данные для таможенного оформления заказа. С «Мобильным ID» не нужно запоминать и вносить эту информацию вручную, сервис предложит загрузить все данные автоматически – достаточно указать свой номер телефона и следовать простым инструкциям, – сообщила пресс-служба «МегаФона».

«Все личные данные пользователя «Мобильного ID» надежно защищены. Передача информации осуществляется с согласия клиента в закодированном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом сим-карты. Это исключает мошеннические операции и гарантирует пользователю конфиденциальность его данных. Функцией автозаполнения данных могут воспользоваться абоненты «МегаФона» и других операторов», – пояснили в компании.

Напомним, помимо приложения AliExpress-Россия, «Мобильный ID» используется в ряде собственных сервисов «МегаФона», в интернет-магазинах, банках и на других онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi (вай-фай) в аэропорту Шереметьево. Используя только номер мобильного телефона, абоненты могут в один клик авторизоваться на различных веб-сайтах и в мобильных приложениях.