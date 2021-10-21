Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 21 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 170 ижевчан. Фото: Амир Закиров
382 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 21 октября. Скончались 11 человек, выздоровели 392. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm
Ижевск — 28 450 (+170 по отношению к утру 20 октября)
Можга — 2 992 (+49)
Воткинск — 2 652 (+19)
Глазов — 2 727 (+19)
Увинский район — 1 995 (+13)
Балезинский район — 1 073 (+13)
Воткинский район — 768 (+13)
Вавожский район — 525 (+12)
Сарапул — 2 295 (+12)
Шарканский район — 937 (+10)
Можгинский район — 784 (+8)
Ярский район — 412 (+8)
Игринский район — 1 591 (+8)
Каракулинский район — 359 (+7)
Селтинский район — 541 (+6)
Дебесский район — 465 (+5)
Сюмсинский район — 664 (+4)
Киясовский район — 407 (+3)
Юкаменский район — 505 (+2)
Сарапульский район — 644 (+1)
Завьяловский район — 2 438
Алнашский район — 822
Якшур-Бодьинский район — 692
Малопургинский район — 647
Камбарский район — 570
Кизнерский район — 553
Глазовский район — 518
Красногорский район — 510
Граховский район — 401
Кезский район — 376
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