Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 21 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 170 ижевчан. Фото: Амир Закиров

382 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 21 октября. Скончались 11 человек, выздоровели 392. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm

Ижевск — 28 450 (+170 по отношению к утру 20 октября)

Можга — 2 992 (+49)

Воткинск — 2 652 (+19)

Глазов — 2 727 (+19)

Увинский район — 1 995 (+13)

Балезинский район — 1 073 (+13)

Воткинский район — 768 (+13)

Вавожский район — 525 (+12)

Сарапул — 2 295 (+12)

Шарканский район — 937 (+10)

Можгинский район — 784 (+8)

Ярский район — 412 (+8)

Игринский район — 1 591 (+8)

Каракулинский район — 359 (+7)

Селтинский район — 541 (+6)

Дебесский район — 465 (+5)

Сюмсинский район — 664 (+4)

Киясовский район — 407 (+3)

Юкаменский район — 505 (+2)

Сарапульский район — 644 (+1)

Завьяловский район — 2 438

Алнашский район — 822

Якшур-Бодьинский район — 692

Малопургинский район — 647

Камбарский район — 570

Кизнерский район — 553

Глазовский район — 518

Красногорский район — 510

Граховский район — 401

Кезский район — 376

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