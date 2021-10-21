Пил и не появлялся дома с 16 октября: в пруду в Увинском районе нашли тело 64-летнего мужчины

Тело нашли в пруду недалеко от деревни Областная Увинского района. Фото: СУ СКР по УР

20 октября, около 10:00, в пруду недалеко от деревни Областная Увинского района Удмуртии было обнаружено тело 64-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, по данному факту проводится доследственная проверка.

«Мужчина на протяжении длительного времени употреблял спиртные напитки, дома не появлялся с 16 октября. Предварительная причина смерти мужчины – утопление в воде», – сообщили в ведомстве.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются родственники погибшего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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