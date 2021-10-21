Гороскоп на 22 октября для ижевчан: Овны будут думать о высоком, а Весам стоит меньше разговаривать

Что ждет ижевчан в пятницу? Фото: unplash.com
ОВЕН
День пройдет в размышлениях о высоком. Перерабатывать сегодня крайне не рекомендуется
ТЕЛЕЦ
Будьте готовы к тому, что придется решать чужие проблемы. На работе все будет более чем прекрасно.
БЛИЗНЕЦЫ
Не бойтесь предлагать коллегам по работе свои идеи. Вечер стоит провести с родными и близкими.
РАК
Стойте на своем до упора, даже если соблазн сдаться очень велик. К вечеру жизнь покажет, кто был прав.
ЛЕВ
Идеальный день для дальних поездок. Впрочем, крайне удачным может оказаться даже обычный поход в магазин.
ДЕВА
Утром вас ожидает неожиданное предложение. Звезды советуют хорошенько подумать, прежде чем принимать его.
ВЕСЫ
Меньше разговаривайте и больше делайте – при соблюдении этого правила сегодня вас ждет успех.
СКОРПИОН
Сегодня можно доверять своей интуиции. Звезды намекают, что кто-то очень хочет втереться в ваше доверие, и побуждения у него не самые лучшие. Будьте бдительны.
СТРЕЛЕЦ
Ваша работоспособность поразит окружающих (а возможно, и вас самих). Не самый благоприятный день для любых финансовых операций.
КОЗЕРОГ
Контролируйте свое время, сегодня это очень важно. Даже незначительное опоздание может привести к фатальному исходу.
ВОДОЛЕЙ
День, когда вам захочется нарушить все возможные правила – и в кои-то веки звезды советуют не отказывать себе в этом желании.
РЫБЫ
Все важные вопросы следует решить в первую половину дня, поскольку после обеда ваша продуктивность резко упадет. Возможны значительные денежные поступления.
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