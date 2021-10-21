Гороскоп на 22 октября для ижевчан: Овны будут думать о высоком, а Весам стоит меньше разговаривать

Что ждет ижевчан в пятницу? Фото: unplash.com

ОВЕН

День пройдет в размышлениях о высоком. Перерабатывать сегодня крайне не рекомендуется

ТЕЛЕЦ

Будьте готовы к тому, что придется решать чужие проблемы. На работе все будет более чем прекрасно.

БЛИЗНЕЦЫ

Не бойтесь предлагать коллегам по работе свои идеи. Вечер стоит провести с родными и близкими.

РАК

Стойте на своем до упора, даже если соблазн сдаться очень велик. К вечеру жизнь покажет, кто был прав.

ЛЕВ

Идеальный день для дальних поездок. Впрочем, крайне удачным может оказаться даже обычный поход в магазин.

ДЕВА

Утром вас ожидает неожиданное предложение. Звезды советуют хорошенько подумать, прежде чем принимать его.

ВЕСЫ

Меньше разговаривайте и больше делайте – при соблюдении этого правила сегодня вас ждет успех.

СКОРПИОН

Сегодня можно доверять своей интуиции. Звезды намекают, что кто-то очень хочет втереться в ваше доверие, и побуждения у него не самые лучшие. Будьте бдительны.

СТРЕЛЕЦ

Ваша работоспособность поразит окружающих (а возможно, и вас самих). Не самый благоприятный день для любых финансовых операций.

КОЗЕРОГ

Контролируйте свое время, сегодня это очень важно. Даже незначительное опоздание может привести к фатальному исходу.

ВОДОЛЕЙ

День, когда вам захочется нарушить все возможные правила – и в кои-то веки звезды советуют не отказывать себе в этом желании.

РЫБЫ

Все важные вопросы следует решить в первую половину дня, поскольку после обеда ваша продуктивность резко упадет. Возможны значительные денежные поступления.

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