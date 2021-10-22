На всем протяжении трассы М-11 «Нева» появился стабильный мобильный интернет

Фото: Tele2

Tele2 обеспечила 100%-е покрытие автомагистрали М-11 «Нева». Стабильный мобильный интернет доступен на протяжении 669 километров автомагистрали, что критически важно для безопасности и комфорта автомобилистов. Компания запустила на трассе 100 дополнительных станций 5G Ready. Это позволяет оператору предоставлять услуги LTE высочайшего качества и быть технологически готовым к запуску сервисов пятого поколения на магистрали, которая станет первым беспилотным логистическим коридором.

Tele2 вывела в эфир 100 дополнительных базовых станций вдоль трассы М-11 «Нева», соединяющей Санкт-Петербург с Москвой. Новое оборудование позволило закрыть зоны неуверенного приема и обеспечить связь на протяжении всех 669 километров дороги, которая проходит по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Интенсивность движения по автомагистрали – около 30 000 автомобилей в сутки.

В результате проекта Tele2 также кардинально улучшила качество связи в лежащих вблизи трассы населенных пунктах, таких как Ситно, Высокий Остров, Корпово, Стегново Новгородской области и Георгиевское Ленинградской области.

Проект реализован на объектах инфраструктурного оператора «Сервис-Телеком». При этом сеть Tele2 построена на оборудовании 5G Ready. Технология позволит в дальнейшем оперативно развернуть покрытие в стандарте пятого поколения. Инфраструктура оператора также станет основой для обеспечения безопасной работы беспилотного транспорта. К 2024 году Министерство транспорта России планирует реализовать на трассе М-11 первый в России беспилотный логистический коридор.

Алексей Телков, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре и информационным технологиям Tele2:

«Покрытие трассы М-11 для нас стратегически важный проект: мы не только повышаем качество связи для наших клиентов уже сейчас, но и создаем потенциал для высокотехнологичных услуг в будущем. Теперь пользователям не нужно ждать выхода в зону доступа на трассе М-11: водители могут пользоваться навигационными сервисами на всем пути, а пассажиры – принимать участие в видеоконференциях. Наш мобильный интернет ловит даже на участках вдали от населенных пунктов, что особенно важно для безопасности и комфорта любого путешествия».

Николай Бердин, генеральный директор ГК «Сервис-Телеком»:

«Обеспечить бесперебойной мобильной связью автодороги страны – одна из важнейших задач в рамках реализации многих национальных проектов, к 2024 году ставится задача обеспечить 100%-е радиопокрытие всех федеральных трасс. Благодаря нашему сотрудничеству, теперь на трассе М-11 «Нева», соединяющей две столицы, абонентам Tele2 доступна технология LTE, а значит, и весь спектр цифровых сервисов, которыми мы пользуемся ежедневно. Для «Сервис-Телекома» обеспечение инфраструктуры связи в полосе отвода автомобильных дорог является одним из ключевых направлений деятельности».