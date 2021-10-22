Ветераны «Ижстали» - среди призеров городской спартакиады

Фото: архив КП

Ижевск, Россия – 22 октября 2021 г. – Команда ветеранов завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») заняла второе место в городской спартакиаде ветеранов города Ижевска.

Спартакиада по 11 видам спорта проводилась среди ветеранских организаций крупных промышленных предприятий и администраций районов Ижевска. Представители завода победили в плавании и вошли в число призеров соревнований по шашкам, шахматам, конькобежному и стрелковому спорту, дартсу, летнему ГТО. Это позволило сборной ветеранов «Ижстали» стать серебряными призерами спартакиады в итоговом зачете.

Команда ветеранов «Ижстали» ежегодно принимает участие в городской спартакиаде и занимает в ней призовые места. Она формируется по результатам заводской спартакиады по 13 видам спорта. Ветераны принимают участие в состязаниях от тех подразделений, из состава которых они уходили на пенсию. Бывшие работники завода используют такую возможность, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме и достойно защищать честь завода на городских и республиканских соревнованиях.

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