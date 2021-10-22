В Ижевске стартовала акция «Чужих детей не бывает!»

Фото: предоставлено «АСПЭК-Лидер»

С октября 2021 года на улицах Ижевска можно увидеть около 100 автомобилей с особой наклейкой «Чужих детей не бывает! Водитель, соблюдай ПДД!». Они вручаются клиентам дилерского центра ŠKODA (Шкода) «АСПЭК-Лидер». Первые автомобили с такими наклейками можно было увидеть еще в 2011 году.

Акция направлена на привлечение внимания автовладельцев к теме безопасности детей на дорогах. Это особенно актуально сейчас, когда в городе рано темнеет и водителям не просто увидеть пешеходов на проезжей части. Однако стоит отметить, что безопасность детей на дорогах зависит не только от автолюбителей.

«Это важнейшая задача для родителей, водителей и просто прохожих. Родители должны учить с детьми правила дорожного движения и своим примером показывать, как нужно вести себя на проезжей части. А водителям стоит помнить о том, что ребенок не может в полной мере оценить степень грозящей ему опасности, поэтому от соблюдения правил автолюбителем зависит жизнь человека. Безусловно, данная наклейка помогает дисциплинировать себя как водителя на дорогах города», – прокомментировал директор ООО «АСПЭК-Лидер» Александр Яворовский.

«АСПЭК-Лидер», официальный дилер ŠKODA

+7 (3412) 209-583.

www.aspec-lider.ru

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