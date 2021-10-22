Гороскоп на 23 октября для ижевчан: Весам важно сохранять спокойствие, а Стрельцов ожидает романтический вечер

Что ждет ижевчан в субботу? Фото: pixabay.com
ОВЕН
Вас ждет тихий и спокойный денек. Едва ли он запомнится вам надолго.
ТЕЛЕЦ
Идеальный день для серьезных размышлений о будущем и долгосрочного планирования. Вечером вероятна неожиданная и приятная встреча.
БЛИЗНЕЦЫ
Энергия бьет через край – воспользуйтесь этим для решения непростых задач. Не бросайте дела на полпути – есть очень высокая вероятность, что в таком случае вы никогда их не завершите.
РАК
Ракам крайне не рекомендуется бросать слова на ветер – за них обязательно придется отвечать.
ЛЕВ
Не отказывайтесь от помощи родных и близких людей. Звезды ненавязчиво намекают, что в одиночку вы не справитесь.
ДЕВА
Хорошенечко отдохните. Вы хорошо поработали в прошлую неделю – пора извлекать из этого дивиденды.
ВЕСЫ
Сегодня очень важна способность сохранять спокойствие в самых непростых ситуациях. Не спорьте, не горячитесь, не пытайтесь убедить других в своей правоте – и тогда вы будете в восторге от итогов дня.
СКОРПИОН
Появится много новых идей, но не стоит сразу же браться за их реализацию. Потратьте субботу на их доскональное обдумывание.
СТРЕЛЕЦ
Прекрасный день. Старые дела завершены, а новые еще не успели накопиться. Вас ждет восхитительный романтический вечер.
КОЗЕРОГ
Неудачный день с точки зрения финансов. Следите за своим кошельком. Во всем остальном день неплохой.
ВОДОЛЕЙ
Обращайте внимание на мелочи – некоторые из них могут лежать в основании ваших проблем. И откажитесь от вредных привычек, если они у вас есть.
РЫБЫ
Стоит взвешивать каждое свое слово и прислушиваться к советам других людей. В этом случае вас ожидает большой успех.
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