Гороскоп на 23 октября для ижевчан: Весам важно сохранять спокойствие, а Стрельцов ожидает романтический вечер

Что ждет ижевчан в субботу? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Вас ждет тихий и спокойный денек. Едва ли он запомнится вам надолго.

ТЕЛЕЦ

Идеальный день для серьезных размышлений о будущем и долгосрочного планирования. Вечером вероятна неожиданная и приятная встреча.

БЛИЗНЕЦЫ

Энергия бьет через край – воспользуйтесь этим для решения непростых задач. Не бросайте дела на полпути – есть очень высокая вероятность, что в таком случае вы никогда их не завершите.

РАК

Ракам крайне не рекомендуется бросать слова на ветер – за них обязательно придется отвечать.

ЛЕВ

Не отказывайтесь от помощи родных и близких людей. Звезды ненавязчиво намекают, что в одиночку вы не справитесь.

ДЕВА

Хорошенечко отдохните. Вы хорошо поработали в прошлую неделю – пора извлекать из этого дивиденды.

ВЕСЫ

Сегодня очень важна способность сохранять спокойствие в самых непростых ситуациях. Не спорьте, не горячитесь, не пытайтесь убедить других в своей правоте – и тогда вы будете в восторге от итогов дня.

СКОРПИОН

Появится много новых идей, но не стоит сразу же браться за их реализацию. Потратьте субботу на их доскональное обдумывание.

СТРЕЛЕЦ

Прекрасный день. Старые дела завершены, а новые еще не успели накопиться. Вас ждет восхитительный романтический вечер.

КОЗЕРОГ

Неудачный день с точки зрения финансов. Следите за своим кошельком. Во всем остальном день неплохой.

ВОДОЛЕЙ

Обращайте внимание на мелочи – некоторые из них могут лежать в основании ваших проблем. И откажитесь от вредных привычек, если они у вас есть.

РЫБЫ

Стоит взвешивать каждое свое слово и прислушиваться к советам других людей. В этом случае вас ожидает большой успех.

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