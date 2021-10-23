Погода в Ижевске 23 октября: облачно с прояснениями и потепление до +11°С

Суббота в Удмуртии обещает быть теплой Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Октябрь решил порадовать нас теплым субботним днем. «Комсомолка» расскажет, какая погода ожидается в Ижевске 23 октября.

Как сообщает удмуртский Гидрометцентр, сегодня на характер погоды продолжает влиять теплый сектор североатлантического циклона. С утра в городе солнечно, а днем синоптики обещают облачность с прояснениями. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха достигнет +9…+11°С, ветер юго-западный, 9-14 м/с.

К ночи температура опустится до +3°С, пройдут дожди. Ветер сохранит юго-западное направление, его скорость составит около 3 м/с.

Желаем всем хорошего дня!

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