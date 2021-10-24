Дожди обещают в Ижевске 24 октября

огода в Ижевске. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 24 октября.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит +6…+8°С. Ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 746 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 1.

Желаем вам отличного воскресенья!

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