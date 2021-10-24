Наркотическую коноплю выращивал у себя в теплице житель Удмуртии

Фото: foodfriends.ru

В Удмуртии осудили 23-летнего жителя поселка Игра, который обвинялся по двум статьям, связанным с наркотическими веществами. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.

Молодой человек в своей теплице посеял и вырастил коноплю, чтобы использовать ее позже самому. Но тут же он решил продать часть растений – это 2,34 грамм – за 1000 рублей.

По общим подсчетам, всего он вырастил конопли, в которой содержалось наркотическое средство общей массой 12,11 грамм. Это считается значительным размером и карается по закону. Молодого человека задержали. Он полностью признал свою вину и раскаялся. При назначении наказания суд учел, что он болеет и сейчас проходит курс лечения. Смягчением приговора стала и болезнь матери подсудимого, то, что он ухаживает за ней.

В итоге ему присудили 4 года 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Погода на неделю в Ижевске: снег и небольшой плюс

Итоги недели в Ижевске: ковидные антирекорды, подготовка города к зиме и отказ от строительства дороги через Тимирязевский лес