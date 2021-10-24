Гороскоп на 25 октября для ижевчан: Девам не стоит брать в долг, а Скорпион окажется у финансовой бездны

Гороскоп для ижевчан. Фото: pixabay.com

Овен

Раздражение и негативные эмоции будут сопровождать вас в этот день. Постарайтесь минимизировать их общением с любимыми, можно отправиться на шопинг. Если вы еще без второй половинки, стоит обратить внимание на тех, кто рядом. Но не бросайтесь в омут с головой.

Телец

Будьте готовы принять все вызовы судьбы. Прислушайтесь к внутреннему голосу и старайтесь не рисковать понапрасну. Тише едешь, дальше будешь – следуйте этому принцип, и все будет складываться удачно.

Близнецы

Этот день подарит вам встречу с тем, кого вы так долго ждали. Приготовьтесь – это будет головокружительно. Внимательно отнеситесь к своему здоровью.

Рак

Воздержитесь от сомнительных и рисковых мероприятий. Полагайтесь только на себя. Не старайтесь переделать все дела, займитесь теми, что можно сделать очень быстро. Маленькие победы зарядят вас жизненной энергией.

Лев

Смело беритесь за новые проекты и дела, проявляйте творчество и свои лидерские качества. Если будете полагаться на интуицию в любовных делах, окажитесь в плену иллюзий. Лучше провести этот день наедине с собой, заняться спортом или начать учиться чему-то новому.

Дева

В этот день возможны конфликты, будьте терпимее к себе и окружающим. Не делайте вкладов, не давайте в долг – ваше материальное положение будет под угрозой.

Весы

Рассчитывайте на собственные силы и ваши конкуренты будут повержены. Хороший день для новых знакомств. Не обращайте внимания на сплетни.

Скорпион

Малейшая неточность в расчетах и вы можете оказаться на краю финансовой бездны. Пересчитывайте все до копеечки, просчитывайте все возможные варианты. Будьте начеку.

Стрелец

Удача будет сопутствовать вам в этот день. Возможно появится человек из прошлого. Он вам поможет: общение с ним даст толчок к новым горизонтам. Как и ему. Доверьтесь.

Козерог

Будьте осторожны во всем: в решение финансовых вопросов, в занятиях спортом и в словах. Лучший вариант – побыть наедине с собой. Отличным выходом может стать СПА или сауна.

Водолей

Новые знакомства удивят вас неожиданным продолжением. Не спешите доверять малознакомым людям, лучше обратите взор на семью и близких вам людей. Они точно знают, чем вас порадовать. Держитесь подальше от огня.

Рыбы

Проявляйте инициативу, говорите то, что считаете нужным, не бойтесь. Ваша уверенность в собственных силах станет отправной точкой для повышения, вы привлечете на свою сторону сильных союзников. Возможно именно в этот день вы задумаетесь о своем деле.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Спортсменка из Удмуртии Елизавета Туктамышева может не попасть на Гран-при по фигурному катанию в Канаде

Дистанционное обучение в школах и вузах введут в Удмуртии с 30 октября