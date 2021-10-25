Глава города ознакомился на «Ижстали» с ходом работ по экопроекту, вакцинации и отливке ограды библиотеки

Фото: предоставлено партнером

ПАО «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») посетил глава Ижевска Олег Бекмеметьев. В ходе визита он обсудил с руководством завода ход реализации экологического проекта по снижению выбросов в атмосферу, организацию вакцинации среди работников и работы по отливке исторической ограды сквера у Национальной библиотеки.

В настоящее время на заводе осталась одна дуговая сталеплавильная печь ДСП-25, газоочистная система которой требует доработки. Основной сталеплавильный комплекс оснащен итальянской системой газоочистки, введенной в эксплуатацию в рамках коренной реконструкции производственных мощностей и удовлетворяющей современным экологическим требованиям.

Фото: предоставлено партнером

«Ижсталь» реализует проект поэтапного подключения ДСП-25 к газоочистке нового сталеплавильного комплекса, что значительно снизит количество выбросов и прекратит появление рыжего дыма. Стоимость проекта составляет около 300 млн рублей, завершить работы планируется в 2022 году. На сегодняшний день завод разработал комплект проектной документации и приобрел оборудование на сумму более 48 млн рублей: гидростанцию, дымосос, насосы, водоохлаждаемые газоходы, электроаппаратуру, запорную и регулирующую арматуру, кабельную продукцию. Получил опоры газоотводящего тракта на 20 млн рублей и до конца года еще получит металлоконструкции на сумму 25 млн рублей. Монтируется оборудование на участке водоподготовки. В ноябре будет введена в эксплуатацию новая насосная гидравлическая станция. В ближайшее время начнется освобождение площадей для монтажа газоотводящего тракта.

Глава города также ознакомился с ходом вакцинации на предприятии в условиях роста в Удмуртии количества заболевших коронавирусной инфекцией. На текущий момент число вакцинированных работников «Ижстали» составляет 70 % от общей численности персонала. Целевой показатель, к которому стремится завод, – 80 %. Для работников «Ижстали» организована выездная вакцинация, которую проводят специалисты городской поликлиники № 6. Любой желающий может привиться в здравпункте, расположенном в административном корпусе одного из цехов. Перед вакцинацией проводится обязательный медосмотр. С целью дополнительной мотивации вакцинированным работникам начисляется денежная премия.

Фото: предоставлено партнером

В ходе визита на предприятие глава города посетил литейный цех, где отрабатывают технологию отливки решеток для сквера у Национальной библиотеки Удмуртской Республики, демонтированную в ходе строительных работ. Пробная отливка позволяет рассчитывать, что историческая ограда сквера будет восстановлена в ближайшее время.

«Завод «Ижсталь» всегда отличала ответственная позиция по отношению к городу и горожанам. По-другому и не может быть, ведь с этого предприятия начинался Ижевск. Вопросы экологии и здоровья сотрудников – сейчас в топе городской повестки. Важно, что руководство завода и Группы «Мечел» это осознает и принимает меры по их решению. Очень порадовало также, что за восстановлением исторической ограды не нужно обращаться на производственные площадки других городов. Наши металлурги к весне выполнят отливку всего объема ограждений, которые уже в следующем строительном сезоне будут установлены в сквере у Национальной библиотеки», – отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Фото: предоставлено партнером

«Завод всегда находится в тесном контакте с городской администрацией. Сегодня мы продемонстрировали главе города мероприятия, реализация которых скажется на улучшении жизни горожан: этому будут способствовать и наш экологический проект, и вакцинация, и вклад в благоустройство», – прокомментировал управляющий директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козеннов.