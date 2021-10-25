Новое пространство для женщин: в Ижевске открылась студия уникального фитнеса

Фото: предоставлено партнером

FitБаланс – это абсолютно новое пространство, только для женщин и девушек!

Здесь Вы найдете те тренировки, которые нужны именно Вам!

Фото: предоставлено партнером

Большой зал 60 м2 для групповых тренировок, малый зал для персональных занятий, зона встречи гостей, раздевалка и душевые, приятные женские мелочи, чистота, уют и порядок ждут Вас!

В студии FitБаланс мы предлагаем:

БАНДЖИ – новое направление фитнес-индустрии. Снижая нагрузку на позвоночник и суставы, Вы совершаете мягкие высокие прыжки на подвесном тросе, теряя при этом около 2000 калорий!

ЙОГА В ГАМАКАХ – представляет собой уникальный симбиоз традиционных для йоги позиций и акробатических переворотов.

ЙОГА В ГАМАКАХ способствует укреплению всех групп мышц, в том числе и тех, задействовать которые сложнее всего. Кроме того, занятия в гамаках – это отличная тренировка гибкости и чувства баланса.

!!! К нам на занятия йогой можно прийти с дочкой от 9 лет!

Проводите досуг вместе!

А также Вы найдете:

- растяжку;

- йогу на ковриках;

- и йогу для беременных!

- силовые и персональные тренировки;

- то, что раскроет вашу женственность и сексуальность, – танцы по направлению «Леди-дэнс»!

FitБаланс – идеальное место для развития себя! И в этом Вам помогут профессиональные тренеры!

FitБаланс – тренировки, которые дарят крылья.

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