Новое пространство для женщин: в Ижевске открылась студия уникального фитнеса

Фото: предоставлено партнером
FitБаланс – это абсолютно новое пространство, только для женщин и девушек!
Здесь Вы найдете те тренировки, которые нужны именно Вам!
Фото: предоставлено партнером
Большой зал 60 м2 для групповых тренировок, малый зал для персональных занятий, зона встречи гостей, раздевалка и душевые, приятные женские мелочи, чистота, уют и порядок ждут Вас!
В студии FitБаланс мы предлагаем:
БАНДЖИ – новое направление фитнес-индустрии. Снижая нагрузку на позвоночник и суставы, Вы совершаете мягкие высокие прыжки на подвесном тросе, теряя при этом около 2000 калорий!
ЙОГА В ГАМАКАХ – представляет собой уникальный симбиоз традиционных для йоги позиций и акробатических переворотов.
ЙОГА В ГАМАКАХ способствует укреплению всех групп мышц, в том числе и тех, задействовать которые сложнее всего. Кроме того, занятия в гамаках – это отличная тренировка гибкости и чувства баланса.
!!! К нам на занятия йогой можно прийти с дочкой от 9 лет!
Проводите досуг вместе!
А также Вы найдете:
- растяжку;
- йогу на ковриках;
- и йогу для беременных!
- силовые и персональные тренировки;
- то, что раскроет вашу женственность и сексуальность, – танцы по направлению «Леди-дэнс»!
FitБаланс – идеальное место для развития себя! И в этом Вам помогут профессиональные тренеры!
FitБаланс – тренировки, которые дарят крылья.
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