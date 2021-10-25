Один детский сад и 457 классов закрыты на карантин по коронавирусу в Удмуртии

Полностью закрытых на карантин из-за коронавируса школ и учреждений СПО в республике нет. Фото: Сергей Грачев

Один детский сад в Дебесском районе Удмуртии закрыт на карантин по ковиду. Об этом министр образования и науки региона Светлана Болотникова сообщила журналистам на брифинге 25 октября.

Полностью закрытых на карантин из-за коронавируса школ и учреждений СПО в республике нет. По состоянию на 25 октября на карантин отправлены 457 отдельных классов и групп.

Также в Удмуртии зарыты 2 детсада и 113 классов из-за высокой заболеваемости ОРВИ.

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