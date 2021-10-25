Бизнес в пандемию: как коронавирус повлиял на работу кафе и ресторанов в Ижевске

Фото: архив КП

Как изменилась работа общепита из-за пандемии? Какие меры поддержки оказывает правительство? Как строится работа заведений в ближайшие дни?

Больше интересных подробностей о жизни бизнеса рассказал Алексей Кононов, сооснователь сети кафе домашней еды «Горячий пельмень» в новом выпуске подкаста «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».

Послушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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