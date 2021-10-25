Гороскоп на 26 октября для ижевчан: Близнецам стоит одеваться теплее, а Тельцам - слушать родных и близких людей

Что ждет ижевчан завтра? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Довольно-таки беспокойный день. До обеда возможны небольшие проблемы на работе. Сегодня можно полностью положиться на свою интуицию.

ТЕЛЕЦ

Прекрасный день, особенно успешны вы будете в работе. Стоит прислушиваться к советам родных и близких людей.

БЛИЗНЕЦЫ

Не принимайте чужие колкости близко к сердцу. Возможны небольшие проблемы со здоровьем – одевайтесь теплее и не простужайтесь.

РАК

Не пренебрегайте возможностью использовать чужой опыт для решения ваших проблем. На личном фронте вероятны проблемы.

ЛЕВ

Окружающие будут сыпать комплиментами, и далеко не все они будут искренними. Будьте внимательны – возможно, люди просто хотят вами воспользоваться.

ДЕВА

Ловите знаки, которые посылает вам судьба. День будет довольно-таки полярным: ожидаются как немаленькие победы, так и ощутимые поражения.

ВЕСЫ

Чтобы добиться результата, придется сильно попотеть. Ваша продуктивность сегодня оставляет желать лучшего, поэтому серьезные дела лучше отложить.

СКОРПИОН

Иногда нужно набраться терпения и просто-напросто немного подождать. Сегодня именно такой день.

СТРЕЛЕЦ

Спешить сегодня крайне не рекомендуется. Великолепный день для выяснения отношений со второй половинкой.

КОЗЕРОГ

Старайтесь поменьше злиться на пустом месте. Не самый благоприятный день для совершения больших покупок.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вам удастся сделать невозможное и решить давнюю проблему. Прекрасный день для общения и прогулок.

РЫБЫ

В финансовом отношении вам будет сопутствовать поразительная удача. Вечер стоит потратить на себя-любимого.

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