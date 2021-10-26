«Комьюнити 107.6»: как развивать соцсети и зарабатывать на них

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Можно ли заработать через соцсети без прямой рекламы? Как этого добиться с помощью простых шагов? А также как власти Удмуртии применяют эти стратегии в своих социальных сетях?
Расскажет специалист по построению личного бренда Дмитрий Вамос в новом выпуске подкаста «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».
Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.
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