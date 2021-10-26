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Общество26 октября 2021 17:23

«Комьюнити 107.6»: как развивать соцсети и зарабатывать на них

Новый выпуск подкаста на радио «КП - Ижевск»
Источник:kp.ru
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Можно ли заработать через соцсети без прямой рекламы? Как этого добиться с помощью простых шагов? А также как власти Удмуртии применяют эти стратегии в своих социальных сетях?

Расскажет специалист по построению личного бренда Дмитрий Вамос в новом выпуске подкаста «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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